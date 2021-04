Cortesie per gli ospiti: Ruben e Giorgio vs Carla e Fabrizia (Di domenica 4 aprile 2021) Venerdì 2 aprile 2021 è andata in onda la quinta puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Ruben e Giorgio vs Carla e Fabrizia La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Ruben e Giorgio con il loro menù ‘NBA – Non basta assaggiare’ e Carla e Fabrizia con il menù ‘Ciak si mangia!’.. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Ruben e Giorgio con il punteggio di 21,5-18. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di domenica 4 aprile 2021) Venerdì 2 aprile 2021 è andata in onda la quinta puntata della quattordicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon il loro menù ‘NBA – Non basta assaggiare’ econ il menù ‘Ciak si mangia!’.. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 21,5-18.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

