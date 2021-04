Calciomercato Sampdoria: mini rivoluzione in attacco. Il punto (Di domenica 4 aprile 2021) La Sampdoria, archiviato il discorso salvezza, è pronta a togliersi soddisfazioni nel finale di campionato. Con uno sguardo al mercato La Sampdoria ha ormai messo una distanza importante tra se e il terzultimo posto. Il pareggio con il Milan ha permesso ai blucerchiati di allungare sul Cagliari diciottesimo. Il finale di stagione servirà agli uomini di Claudio Ranieri per scalare la classifica e per regalare qualche soddisfazione ai tifosi. La società, invece, sta già pensando al futuro, come dimostrano i numerosi rinnovi: la situazione dell’attacco. Il primo nodo da sciogliere per Massimo Ferrero è il rinnovo di Fabio Quagliarella, con il capitano che spera di chiudere la carriera a Genova. Poi, pare ormai prossimo allo svincolo Gaston Ramirez, in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente firmerà il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) La, archiviato il discorso salvezza, è pronta a togliersi soddisfazioni nel finale di campionato. Con uno sguardo al mercato Laha ormai messo una distanza importante tra se e il terzultimo posto. Il pareggio con il Milan ha permesso ai blucerchiati di allungare sul Cagliari diciottesimo. Il finale di stagione servirà agli uodi Claudio Ranieri per scalare la classifica e per regalare qualche soddisfazione ai tifosi. La società, invece, sta già pensando al futuro, come dimostrano i numerosi rinnovi: la situazione dell’. Il primo nodo da sciogliere per Massimo Ferrero è il rinnovo di Fabio Quagliarella, con il capitano che spera di chiudere la carriera a Genova. Poi, pare ormai prossimo allo svincolo Gaston Ramirez, in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente firmerà il ...

