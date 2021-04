Calciomercato Milan, Ilicic è più che una semplice suggestione: ecco il budget spendibile per l’ex Palermo (Di domenica 4 aprile 2021) Josip Ilicic-Gian Piero Gasperini: un amore che dura?VIDEO Atalanta-Udinese, Gasperini soddisfatto: “Partita perfetta. Vogliamo la Champions League”Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il rapporto tra il tecnico originario di Grugliasco e l'ex jolly offensivo di Palermo e Fiorentina, si sarebbe incrinato ulteriormente. Il Milan è uno dei club più in auge per acquistare il cartellino di uno dei calciatori più in grado di spostare gli equilibri del campionato italiano. I problemi risiederebbero nell'età dell'attaccante sloveno: i trentatré anni che Ilicic porta sulle spalle farebbero alzare notevolmente l'età media del club rossonero, una delle più basse del panorama calcistico italiano e non solo. Maldini e la dirigenza del club di via Aldo Rossi tengono molto a mantenere questi standard e, ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Josip-Gian Piero Gasperini: un amore che dura?VIDEO Atalanta-Udinese, Gasperini soddisfatto: “Partita perfetta. Vogliamo la Champions League”Secondo quanto riportato da.com, il rapporto tra il tecnico originario di Grugliasco e l'ex jolly offensivo die Fiorentina, si sarebbe incrinato ulteriormente. Ilè uno dei club più in auge per acquistare il cartellino di uno dei calciatori più in grado di spostare gli equilibri del campionato italiano. I problemi risiederebbero nell'età dell'attaccante sloveno: i trentatré anni cheporta sulle spalle farebbero alzare notevolmente l'età media del club rossonero, una delle più basse del panorama calcistico italiano e non solo. Maldini e la dirigenza del club di via Aldo Rossi tengono molto a mantenere questi standard e, ...

Advertising

Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - Mediagol : #Calciomercato #Milan, Ilicic è più che una semplice suggestione: ecco il budget spendibile per l'ex Palermo… - Shadyha86344472 : RT @cmdotcom: #Ibrahimovic resta al #Milan: conto alla rovescia per il rinnovo - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Ibrahimovic resta al #Milan: conto alla rovescia per il rinnovo -