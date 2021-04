Amici 20, Giulia Pauselli scrive parole commoventi per Tommaso: “Per me sei stato l’allievo” (Di domenica 4 aprile 2021) La ballerina professionista Giulia Pauselli pubblica un post per Tommaso Stanzani dopo la sua eliminazione ad Amici 20 Nella terza puntata del serale di Amici 20, Tommaso Stanzani è stato il primo eliminato dopo aver perso il ballottaggio contro Enula e Alessandro. Un’eliminazione molto sofferta che ha destato dispiacere sia ai compagni, che agli insegnanti, in particolare Alessandra Celentano e ai ballerini professionisti con cui aveva lavorato. Tra questi, c’era Giulia Pauselli che ha voluto spendere belle parole per il ballerino classe 2001. “In 4 anni da professionista per me tu sei stato l’allievo. Educato, onesto, sempre dedito al lavoro, estremamente ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 4 aprile 2021) La ballerina professionistapubblica un post perStanzani dopo la sua eliminazione ad20 Nella terza puntata del serale di20,Stanzani èil primo eliminato dopo aver perso il ballottaggio contro Enula e Alessandro. Un’eliminazione molto sofferta che ha dedispiacere sia ai compagni, che agli insegnanti, in particolare Alessandra Celentano e ai ballerini professionisti con cui aveva lavorato. Tra questi, c’erache ha voluto spendere belleper il ballerino classe 2001. “In 4 anni da professionista per me tu sei. Educato, onesto, sempre dedito al lavoro, estremamente ...

Advertising

fanpage : #Amici20, il messaggio di Giulia Pauselli per Tommaso, eliminato questa sera - ScomodeV : @Scarabeo_ infatti, il disco d’oro e il (praticamente già fatto) disco di platino lo ha fatto perché quando si asco… - Scarabeo_ : @ScomodeV Peccato che si commenti più il fatto che 'Lady' sia dedicata a Giulia che la canzone stessa. Ma, ripeto,… - ifindvalheretoo : ehi tu mi spieghi come mai giulia viene chiamata “lola” scusatemi ma è da poco che vedo amici ?? grazieee #Amici20 - Scarabeo_ : @lucace63 Se a voi arriva 'lady lalalalala' mi fa piacere per voi. Ma ci risentiamo quando Amici sarà finito. Giuli… -