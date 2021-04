Zona rossa Pasqua e Pasquetta: cosa si può fare e cosa no. In Campania misure più stringenti (Di sabato 3 aprile 2021) Da oggi, sabato 3 aprile e fino al 5 aprile tutta l’Italia è in Zona rossa. Sono in vigore le maggiori restrizioni possibili in tutte le regioni, ma ce ne sono alcune che hanno inserito ulteriori misure restrittive per queste giornate di festività Pasquali. Regole per Pasqua e Pasquetta Spostamenti e seconde case – E’ possibile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021) Da oggi, sabato 3 aprile e fino al 5 aprile tutta l’Italia è in. Sono in vigore le maggiori restrizioni possibili in tutte le regioni, ma ce ne sono alcune che hanno inserito ulteriorirestrittive per queste giornate di festivitàli. Regole perSpostamenti e seconde case – E’ possibile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ricpuglisi : Cari concittadini in zona rossa, vi rammento la gitarella politica delle SARDINE in sacco a pelo a Roma - fattoquotidiano : Liguria, le province di Savona e Imperia in zona rossa. Toti chiedeva “un cambio di passo”, ora i contagi lo costri… - fattoquotidiano : Lecce, vendita di assorbenti vietata dopo le 18. La denuncia: “Non solo l’Iva al 22%, in zona rossa niente mestruaz… - razorblack66 : RT @ilpresidenthe: Strade a Roma vuote, ci ho messo 15 min a fare un tragitto che di solito faccio in almeno 40 minuti. Posso dire di esser… - AndreaStair : @539th Le zone bianca della Sardegna e la ipotetica zona gialla VDA.. Dopo un mese questo è l'andamento.. Chi è in… -