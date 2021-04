Uomini e Donne: Veronica Ursida pronta a tornare in TV (Di sabato 3 aprile 2021) Veronica Ursida è una delle ex dame di Uomini e Donne più amate di sempre. Nonostante la donna abbia abbandonato da mesi il famoso dating show, continua ed essere seguite da molte persone che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla durante il periodo passato all'interno del programma televisivo di Canale 5. Proprio per questo motivo sono in molti a sperare ancora oggi di vedere di nuovo l'ex dama del Trono Over tornare nella trasmissione, ma molto probabilmente questo non accadrà mai. Il mancato ritorno dell'ex volto di Uomini e Donne all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi non significa però che non tornerà più in TV. La Ursida infatti ha molti programmi per il futuro e questi riguardano anche il mondo della televisione: ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 aprile 2021)è una delle ex dame dipiù amate di sempre. Nonostante la donna abbia abbandonato da mesi il famoso dating show, continua ed essere seguite da molte persone che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla durante il periodo passato all'interno del programma televisivo di Canale 5. Proprio per questo motivo sono in molti a sperare ancora oggi di vedere di nuovo l'ex dama del Trono Overnella trasmissione, ma molto probabilmente questo non accadrà mai. Il mancato ritorno dell'ex volto diall'interno del dating show condotto da Maria De Filippi non significa però che non tornerà più in TV. Lainfatti ha molti programmi per il futuro e questi riguardano anche il mondo della televisione: ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - ValeNappi : Muoiono più donne sul lavoro che per mano di uomini ma ehi, chissenefrega? L'importante è fare sentire in colpa gli uomini. #femminismo - SusannaCeccardi : Quando sotto la divisa si nasconde un grande cuore. Complimenti agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri… - yashaperelman : RT @PastoriArianna: Camino:'può andar bene così?' Maite:'no, nel mondo vivono uomini e donne e tutti abbiamo gli stessi diritti e responsab… - zerdesi : Persona pensando le farebbe piacere, ma se so che non le fa piacere semplicemente non lo faccio Invece il catcallin… -