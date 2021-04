Un' oasi da ventuno ettari | Boschi in città per respirare

(Di sabato 3 aprile 2021) di Patrizia Tossi Tremila alberi, 1.500 arbusti e 250mila euro di finanziamento per trasformare un'area di confine in un'verde di 21. È il progetto di riforestazione finanziato dalla ...

di Patrizia Tossi Tremila alberi, 1.500 arbusti e 250mila euro di finanziamento per trasformare un'area di confine in un'oasi verde di 21 ettari. È il progetto di riforestazione finanziato dalla Fondazione Cariplo, inserito nel progetto "Re Lambro SE" che coinvolge cinque Comuni e riguarderà un'area ad alta valenza