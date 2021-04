Traffico Roma del 03-04-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al primo appuntamento della giornata nulla da segnalare al momento sulle strade della capitale Dov’è la circolazione si presenta scorrevole addirittura si dovrebbe riaprire oggi il vento dellaFiumicino al momento chiuso per lavori in direzione centro 3 all’uscita Magliana Trastevere è l’Eur mentre per gli interventi relativi alla demo azione del tratto sopraelevato della tangenziale Fino al prossimo 30 settembre saranno chiuse via Lorenzo il Magnifico all’altezza di via Teodorico e la circonvallazione Nomentana da via Lorenzo il Magnifico fino a via Guido Mazzoni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito apunto luceverde.it da Massimo Vischi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...