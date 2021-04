The Witcher Stagione 2, la serie Netflix avrà Caccia Selvaggia, svelato l'attore che interpreterà Eredin (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo tante tribulazioni e incidenti, le riprese per la seconda Stagione di The Witcher di Netflix sono finalmente giunte al termine. Nonostante il raggiungimento di questo importante target, ci sono ancora molte cose che non sappiamo sui futuri episodi. Il silenzio stampa della produzione è tuttavia bilanciato da una moltitudine di leak provenienti dal set. L'ultimo di questi, giunto pochi giorni fa, confermava la presenza di un importante villain della serie The Witcher, ovvero la Wild Hunt, presenti anche nel terzo videogioco della serie CD Projekt. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo tante tribulazioni e incidenti, le riprese per la secondadi Thedisono finalmente giunte al termine. Nonostante il raggiungimento di questo importante target, ci sono ancora molte cose che non sappiamo sui futuri episodi. Il silenzio stampa della produzione è tuttavia bilanciato da una moltitudine di leak provenienti dal set. L'ultimo di questi, giunto pochi giorni fa, confermava la presenza di un importante villain dellaThe, ovvero la Wild Hunt, presenti anche nel terzo videogioco dellaCD Projekt. Leggi altro...

