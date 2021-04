Ratanà – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 4 aprile 2021)Via Gaetano de Castillia, 28 – 20124Tel. 02/87128855 Sito Internet: www.ratana.it Tipologia: tradizionale Prezzi: menù “schiscetta” 19€, antipasti 16/18€, primi 18/22€, secondi 22/30€, dessert 7/12€ Giorno di chiusura: Sabato e Domenica OFFERTAè l’emblema della trattoria moderna che propone una mirabile cucina milanese in un ambiente curato e accogliente. L’offerta è varia e si adatta alle diverse ore del giorno – pranzo con un menù apposito, la “schiscetta” per l’appunto, aperitivo e cena à la carte -, con ricette tradizionali a volte rivisitate in modo creativo, senza però alterarne mai l’equilibrio. La carta contiene degli “evergreen” che sono i pezzi forti sempre presenti, come l’eccellente risotto con ossobuco da noi provato, con una mantecatura perfetta e un sapore pieno. Ben fatti anche i mondeghili ...