Picchia con un casco l'ex compagna che si è rifatta una vita. Arrestato (Di sabato 3 aprile 2021) Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Civitavecchia Principale hanno Arrestato un uomo di 50 anni del posto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 20:45, quando una donna si è presentata nella caserma della Compagnia di via Sangallo, segnalando che nella vicina piazza Saffi aveva visto un uomo Picchiare selvaggiamente una donna utilizzando anche un casco da motociclista. I Carabinieri si sono precipitati sul posto sorprendendo l'uomo – un operaio con precedenti – mentre stava ancora inveendo contro la sua ex compagna, una donna di Civitavecchia di 40 anni che aveva delle vistose ferite al volto. Il 50enne è stato bloccato e portato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto. La vittima è stata ...

