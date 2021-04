“Per un periodo non ci siamo parlati”: Zorzi e la lite con Elettra Lamborghini (ormai acqua passata) (Di sabato 3 aprile 2021) Tommaso Zorzi è il personaggio del momento e la sua fama non si ferma più ai social. Se su Instagram conta quasi due milioni di follower, la partecipazione e la vincita del Grande Fratello l’hanno proiettato nell’olimpo dei personaggi televisivi italiani. Ospite fisso al ‘Maurizio Costanzo Show’ e opinionista all’Isola dei Famosi, oggi Tommaso si è raccontato alla bella Silvia Toffanin nel salotto di ‘Verissimo’ (assieme agli altri opinionisti, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi). Il rapporto di Zorzi con Elettra Lamborghini Si è fatto gran parlare della relazione tra il vincitore del reality show di Canale 5 e Elettra Lamborghini. Il chiacchiericcio si è fatto più insistente ora che i due sono colleghi e commentano entrambi l’Isola ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 aprile 2021) Tommasoè il personaggio del momento e la sua fama non si ferma più ai social. Se su Instagram conta quasi due milioni di follower, la partecipazione e la vincita del Grande Fratello l’hanno proiettato nell’olimpo dei personaggi televisivi italiani. Ospite fisso al ‘Maurizio Costanzo Show’ e opinionista all’Isola dei Famosi, oggi Tommaso si è raccontato alla bella Silvia Toffanin nel salotto di ‘Verissimo’ (assieme agli altri opinionisti,ed Iva Zanicchi). Il rapporto diconSi è fatto gran parlare della relazione tra il vincitore del reality show di Canale 5 e. Il chiacchiericcio si è fatto più insistente ora che i due sono colleghi e commentano entrambi l’Isola ...

Ultime Notizie dalla rete : Per periodo Verissimo, Tommaso Zorzi parla del suo legame con Gabriel Garko: 'Ci siamo visti' Ha vinto l'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', sta vivendo un periodo professionale d'oro e adesso, anche la sua vita privata desta curiosità. Tommaso Zorzi è ...una spalla importantissima per ...

Si fa male durante l'escursione con gli amici a Cala Luna, 25enne in ospedale Si fa male durante l'escursione con gli amici a Cala Luna. Si trovava in compagnia di alcuni amici giunti da Roma per trascorrere il periodo di Pasqua nella zona di Cala Luna , ma durante una scampagnata si è fatto male . Ha atteso che il dolore passasse , ma nel frattempo è diventato insopportabile al punto di ...

Invalidità, licenziamento e anticipazione dell'età pensionabile La Legge per Tutti Più di 1.900 contagi e 64 decessi negli ultimi 10 giorni di marzo Gli ultimi dati confermerebbero il fatto che si sia arrivati ad un plateau (la fase in cui il picco si mantiene stabile per un certo periodo di tempo). Quindi dopo Pasqua i contagi potrebbero ...

Andrea Zelletta aggredito due volte dopo il Gf Vip: «Sono preoccupato per la mia fidanzata Natalia Paragoni» Non sembra un bel periodo per Andrea Zelletta, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che negli ultimi giorni ha subito due aggressioni. Andrea Zelletta ha raccontato dal ...

