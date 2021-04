Pasqua, quel che dopo dovrà cambiare (Di sabato 3 aprile 2021) Care e cari, buona Pasqua in un mondo nuovo. Poi mi ingarbuglio. È banale dircelo ma per troppe, troppi, buona non sarà e il nuovo è imperscrutabile. Ma per cristiani e non, il Natale con l’attesa, la Pasqua con la passione sono i due passaggi di bellezza della vita, dolore, amore, mistero e resurrezione. Per i credenti fonte di fede, per i non credenti di speranza, comunque il messaggio è di una luce. La prima stella resta la pace. Un mondo senza guerre, fame, torture forse è un’utopia ma smettere di sognarlo è una rinuncia che diventa sconfitta, mentre in Birmania si spara sugli innocenti, in Egitto si incarcera, in Bielorussia si lotta, in Africa si continua a morire di sete. Un anno fa in quella piazza vuota e solenne papa Francesco consegnava, globalmente e alle coscienze, la dimensione del dramma, delle solitudini e delle ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Care e cari, buonain un mondo nuovo. Poi mi ingarbuglio. È banale dircelo ma per troppe, troppi, buona non sarà e il nuovo è imperscrutabile. Ma per cristiani e non, il Natale con l’attesa, lacon la passione sono i due passaggi di bellezza della vita, dolore, amore, mistero e resurrezione. Per i credenti fonte di fede, per i non credenti di speranza, comunque il messaggio è di una luce. La prima stella resta la pace. Un mondo senza guerre, fame, torture forse è un’utopia ma smettere di sognarlo è una rinuncia che diventa sconfitta, mentre in Birmania si spara sugli innocenti, in Egitto si incarcera, in Bielorussia si lotta, in Africa si continua a morire di sete. Un anno fa inla piazza vuota e solenne papa Francesco consegnava, globalmente e alle coscienze, la dimensione del dramma, delle solitudini e delle ...

