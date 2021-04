Pagelle Napoli Crotone 4-3 | Di Lorenzo da paura | Benali annaspa VOTI

Advertising

SarnaDario : #NapoliCrotone, le pagelle: Meret 5, Di Lorenzo 7, Manolas 4, Maksimovic 4, Mario Rui 5; Bakayoko 4.5, Fabian 6; Po… - antonio_gaito : #NapoliCrotone 4-3, le pagelle: #Insigne meraviglioso! #Osimhen cresce, #DiLorenzo salva tutti. Maksi-Manolas disas… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Crotone, i voti di Petrazzuolo: 'Di Lorenzo da 9' - napolimagazine : PAGELLE NM - Napoli-Crotone, i voti di Petrazzuolo: 'Di Lorenzo da 9' - apetrazzuolo : PAGELLE NM - Napoli-Crotone, i voti di Petrazzuolo: 'Di Lorenzo da 9' -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

Goal.com

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:...Ma il Crotone non ci sta e trova il 2 - 1 grazie al solito Simy, ancora a bersaglio e anche lui a quota 14 in campionato, così come il capitano del. Il 3 - 1 lo regala Mertens con un altro ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Nextmediaweb, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, ...Con una prodezza di Pettinari e con un gol di Maggio, il Lecce batte 2-0 la Salernitana di Castori. Giallorossi secondi in classifica ...