Omofobia: Mahmood, 'pronto a battermi con tutti i mezzi per legge Zan' (2) (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) - Mahmood fa un'analisi sull'evoluzione della società sui temi Lgbt, ammettendo che "che i tempi siano migliorati è fuori di dubbio, grazie anche a nuove generazioni che capiscono, credono e agiscono. Paradossalmente un segno del miglioramento è anche l'aumento delle denunce degli atti omofobi, proprio nel senso che una volta non le si denunciava, uno incassava le botte e se le teneva. Adesso c'è la voglia di combattere, di portare alla luce queste vergogne, e c'è molta più attenzione dell'opinione pubblica. Ma ovviamente non basta. Serve una legge, serve la legge Zan, che in un Paese civile forse non sarebbe neppure necessaria. Qui lo è". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) -fa un'analisi sull'evoluzione della società sui temi Lgbt, ammettendo che "che i tempi siano migliorati è fuori di dubbio, grazie anche a nuove generazioni che capiscono, credono e agiscono. Paradossalmente un segno del miglioramento è anche l'aumento delle denunce degli atti omofobi, proprio nel senso che una volta non le si denunciava, uno incassava le botte e se le teneva. Adesso c'è la voglia di combattere, di portare alla luce queste vergogne, e c'è molta più attenzione dell'opinione pubblica. Ma ovviamente non basta. Serve una, serve laZan, che in un Paese civile forse non sarebbe neppure necessaria. Qui lo è".

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Mahmood: 'Io, vittima di omofobia al liceo. La legge Zan è civiltà' [di Luigi Bolognini] - repubblica : Mahmood: 'Io, vittima di omofobia al liceo. La legge Zan è civiltà' - alepaini96 : RT @AUniversale: Elodie, Paola Turci, Lo Stato Sociale, Mahmood, Levante, Fedez, Chiara Ferragni, Michele Bravi. Possibile che non ci sia… - Lowxx5 : @Geggetrailibri @hecat0 @AndreaAG_2 Lomofobia è un pensiero, non si manifesta in momenti determinati, magari puoi p… - EmilioBerettaF1 : Mahmood: 'Io, vittima di omofobia al liceo. La legge Zan è civiltà' | Rep -