Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - frankneapolitan : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli, i convocati di Gattuso per il Crotone. C’è anche Ospina: Napoli… - NunzioMarrazzo : Napoli-Crotone. I convocati di Gattuso: tornano Petagna e Rrahmani, c’è Ospina ?? #Calcio, #Cosmi, #Crotone,… - BelpassoAlberto : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli convocati

CalcioNapoli24

Questi idelper la sfida di oggi: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, ...Anche Ospina non scenderà in campo, ma la buona notizia è che rientra tra ie andrà in ...in campo i giocatori che hanno subito meno stress fisico in questi giorni in vista di Juve -...03/04/2021 - Sono 23 i convocati di Gattuso per la gara di oggi contro il Crotone. Tornano anche Petagna e Rrhamani, rispettivamente assenti da 45 giorni e da 25 giorni. Per l'attaccante l'ultima gara ...Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il match di oggi pomeriggio (alle 15) allo stadio Maradona. Tornano a disposizione del tecnico David Ospina, Petagna e Rrahmani. Non è in elenco ...