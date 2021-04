Napoli-Crotone, Gattuso schiera Mertens e Osimhen titolari (Di sabato 3 aprile 2021) Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo alle 15 contro il Crotone. Gattuso ha scelto di schierare insieme Osimhen e Mertens. In porta ci sarà Meret. In difesa, i centrali saranno Manolas e Maksimovic, mentre ai loro fianchi si muoveranno Di Lorenzo e Mario Rui. Mediana affidata a Fabian e Bakayoko. Davanti, accanto al belga, il tecnico schiera Politano e Insigne. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy. StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Ilha ufficializzato la formazione che scenderà in campo alle 15 contro ilha scelto dire insieme. In porta ci sarà Meret. In difesa, i centrali saranno Manolas e Maksimovic, mentre ai loro fianchi si muoveranno Di Lorenzo e Mario Rui. Mediana affidata a Fabian e Bakayoko. Davanti, accanto al belga, il tecnicoPolitano e Insigne.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano,, Insigne;(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy. StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, ...

