MotoGP, Jorge Martin in pole nel GP di Doha alla seconda gara! Penultimo Valentino Rossi (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà Jorge Martin a scattare dalla pole position nel Gran Premio di Doha. Lo spagnolo della Ducati ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche odierne e sarà accompagnato in prima fila da Johann Zarco e Maverick Viñales. Valentino Rossi scatterà, invece, dalla penultima casella. Andiamo a vedere come si è giunti a questo risultato. Q1 – I nomi più altisonanti impegnati nella fase iniziale sono quelli di Joan Mir e di Valentino Rossi. Il Campione del Mondo in carica si rivela di una categoria superiore a tutti gli altri contendenti, rifilando costantemente tre decimi all’avversario più vicino. Lotta serrata, invece, per il secondo pass al turno decisivo. alla fine della bagarre, l’ultimo biglietto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Saràa scattare dposition nel Gran Premio di. Lo spagnolo della Ducati ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche odierne e sarà accompagnato in prima fila da Johann Zarco e Maverick Viñales.scatterà, invece, dpenultima casella. Andiamo a vedere come si è giunti a questo risultato. Q1 – I nomi più altisonanti impegnati nella fase iniziale sono quelli di Joan Mir e di. Il Campione del Mondo in carica si rivela di una categoria superiore a tutti gli altri contendenti, rifilando costantemente tre decimi all’avversario più vicino. Lotta serrata, invece, per il secondo pass al turno decisivo.fine della bagarre, l’ultimo biglietto ...

