MotoGp, a Doha è pole sorprendente di Martin su Ducati (Di sabato 3 aprile 2021) In Qatar a sorpresa è Jorge Martin su Ducati Pramac a conquistare la pole position nel Gran Premio di Doha, sul circuito di Losail. Con il tempo di 1.53.106 il giovane pilota spagnolo, alla sua seconda gara in top class, ha preceduto il compagno di scuderia il francese Johan Zarco di 0.157. Terzo tempo per Maverick Vinales su Yamaha ufficiale, a 0.161. Quarto tempo per la prima Ducati ufficiale, quella dell'australiano Jack Miller a 0.197. Quinto il francese Fabio Quartararo sull'altra Yamaha ufficiale, staccato di 0.363 da Martin. Sesto Francesco 'Pecco' Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale, a 0.548. Non è andato oltre il decimo tempo Franco Morbidelli su Yamaha Petronas, a 0.688, preceduto dal campione del Mondo Joan Mir su Suzuki. Domani la gara alle 19 ora ...

