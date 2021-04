Mortal Shell | la patch PS5 alza la risoluzione a 1800p | ma abbassa il frame-rate – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 3 aprile 2021) La1.000.004 per PS5ladi, ma al costo di undecisamente meno granitico, inferiore a quello Xbox Series X..è un gioco che ha fatto molto parlare di sè. Prima perché era il tentativo di uno studio di sviluppo indie di replicare la complessità e il sistema di gioco dei souls di From Software. In seconda battuta perché lo studio è uno dei primi che ha provato a sfruttare pienamente le capacità di Xbox Series XS per migliorare il comparto tecnico del gioco. Il primo aggiornamento next-gen aveva introdotto …giochi PC Windows L'articolo: laPS5 ...