Milan-Sampdoria 1-1, e l’Inter ora può allungare (Di sabato 3 aprile 2021) Solo un punto per i rossoneri nella 29esima giornata, 1-1 a San Siro che può costare l'allungo in vetta dell'Inter (ora a +5 e attesa in serata dalla trasferta a Bologna). Saelemaekers 'abbassato' a terzino destro, Bennacer dal 1' accanto a Kessié a centrocampo, trequarti con Castillejo, Calhanoglu e Krunic dietro Ibahimovic: queste le scelte di Pioli all'interno del consueto 4-2-3-1. Ranieri schiera un 4-4-2 classico con Candreva e Damsgaard sulle fasce e il duo d'attacco Gabbiadini-Quagliarella. L'avvio dei blucerchiati è decisamente brillante. Subito superlavoro per Donnarumma che si esibisce su Gabbiadini, Augello (tiro strozzato da ottima posizione) e Damsgaard (colpo di testa in solitudine). In più c'è la chance che Hernandez cancella allo stesso Damsgaard, anticipandolo di misura sull'idea di Gabbiadini. Il Milan finisce spesso in fuorigioco e fa vedere qualche ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 aprile 2021) Solo un punto per i rossoneri nella 29esima giornata, 1-1 a San Siro che può costare l'allungo in vetta dell'Inter (ora a +5 e attesa in serata dalla trasferta a Bologna). Saelemaekers 'abbassato' a terzino destro, Bennacer dal 1' accanto a Kessié a centrocampo, trequarti con Castillejo, Calhanoglu e Krunic dietro Ibahimovic: queste le scelte di Pioli all'interno del consueto 4-2-3-1. Ranieri schiera un 4-4-2 classico con Candreva e Damsgaard sulle fasce e il duo d'attacco Gabbiadini-Quagliarella. L'avvio dei blucerchiati è decisamente brillante. Subito superlavoro per Donnarumma che si esibisce su Gabbiadini, Augello (tiro strozzato da ottima posizione) e Damsgaard (colpo di testa in solitudine). In più c'è la chance che Hernandez cancella allo stesso Damsgaard, anticipandolo di misura sull'idea di Gabbiadini. Ilfinisce spesso in fuorigioco e fa vedere qualche ...

