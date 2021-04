«Mi hanno accoltellato» ma quando arriva la polizia lo trova coperto di ketchup (Di sabato 3 aprile 2021) Il 1° aprile, in molti paesi del mondo, è il giorno del «Pesce d'Aprile». Milioni di persone si divertono ad architettare scherzi più o meno divertenti ad amici o parenti (e in casi più rari anche a sconosciuti). Il caso di Vercelli A volte, però, gli scherzi possono finire male. Qualcuno può ferirsi, mentre altri possono finire in guai – piccoli o grandi – con la legge per aver osato un po' troppo. È proprio questo il caso di un uomo di Vercelli, di cui non sono note le generalità, che ha fatto uno scherzo alla sorella. I fatti risalgono al 1° aprile ma solo nelle ultime ore i giornali locali hanno dedicato alcuni articoli al curioso episodio. Giovedì pomeriggio una persona residente nella città piemontese ha cosparso il suo corpo con del ketchup e subito dopo ha preso il suo smartphone. Entrato su Whatsapp, ha effettuato una videochiamata con sua ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 aprile 2021) Il 1° aprile, in molti paesi del mondo, è il giorno del «Pesce d'Aprile». Milioni di persone si divertono ad architettare scherzi più o meno divertenti ad amici o parenti (e in casi più rari anche a sconosciuti). Il caso di Vercelli A volte, però, gli scherzi possono finire male. Qualcuno può ferirsi, mentre altri possono finire in guai – piccoli o grandi – con la legge per aver osato un po' troppo. È proprio questo il caso di un uomo di Vercelli, di cui non sono note le generalità, che ha fatto uno scherzo alla sorella. I fatti risalgono al 1° aprile ma solo nelle ultime ore i giornali localidedicato alcuni articoli al curioso episodio. Giovedì pomeriggio una persona residente nella città piemontese ha cosparso il suo corpo con dele subito dopo ha preso il suo smartphone. Entrato su Whatsapp, ha effettuato una videochiamata con sua ...

