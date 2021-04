Messa di Pasqua 2021: dove guardarla in tv, orario, canale Tv2000 e diretta streaming. Si può andare in chiesa domenica 4 aprile? (Di sabato 3 aprile 2021) Pasqua 2021, una festività diversa per via del Coronavirus. L’Italia è “blindata”, in una sorta di lockdown nonostante ci siano delle deroghe ed eccezioni. Questa volta i fedeli potranno andare in chiesa per la celebrazione della Messa, ma con sé dovranno portare l’autocertificazione da mostrare nel caso di un eventuale controllo. Si può andare in chiesa domenica 4 aprile? Sì alle messe anche a Pasqua, anche se l’Italia sarà in zona rossa. Stando alle FAQ del Governo “le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni”. E ancora, “è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. L’accesso ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021), una festività diversa per via del Coronavirus. L’Italia è “blindata”, in una sorta di lockdown nonostante ci siano delle deroghe ed eccezioni. Questa volta i fedeli potrannoinper la celebrazione della, ma con sé dovranno portare l’autocertificazione da mostrare nel caso di un eventuale controllo. Si puòin? Sì alle messe anche a, anche se l’Italia sarà in zona rossa. Stando alle FAQ del Governo “le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni”. E ancora, “è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. L’accesso ai ...

