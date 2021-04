(Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Ildiconferma l’di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12, respingendo l’istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. In un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini, L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Mascherine: Consiglio di Stato, si obbligo minori 12 anni - giorgiovascotto : RT @aciapparoni: Ringrazio @Michele_Anzaldi, anche un anno fa fu uno dei primi ad esprimere solidarietà e a sottolineare un comportamento i… - RaffaelePizzati : @FValguarnera @giraparole @alexa5313 @AlvisiConci @laura_ceruti @NatMarmo @Agata63803486 @BimbiMeb @Raguu… - ZenatiDavide : Consiglio di Stato: obbligo di mascherina a scuola da 6 a 12 anni: Confermato l’obbligo di mascherine a scuola per… - V_Mannello : ??il Consiglio di Stato BOCCIA il ricorso contro le #mascherine a #scuola per i #bambini dai 6 anni in su .. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Consiglio

Prima non riescono a comprarereagenti e tamponi, poi saltano i tracciamenti dei contagi ...Ferragni a Mario Draghi Il suo 'sfogo' si conclude con un appello al presidente del...A scuola è obbligatoria la mascherina anche per i bambini sotto i 12 anni. Lo conferma ildi Stato , che ha respinto l'istanza cautelare proposta da alcuni genitori. 'Nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l'obbligo contestato non ...Confermato l’obbligo di mascherine a scuola per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La terza sezione del Consiglio di Stato, con un decreto firmato dal presidente Franco Frattini, ha respin ...Per l’incontro con persone non conviventi è consigliato di usare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. È possibile inoltre uscire dalla Regione per andare a trovare un parente ...