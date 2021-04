Lucarelli | la giusta mentalità ha portato la Ternana in B

Advertising

Luca_Cilli : @Falso_Nueve_IT @TernanaOfficial @LegaProOfficial @Lega_B Me lo auguro ?? È un presidente con idee, lungimirante e c… - ValdanoMarco : Lucarelli che ne dice una giusta? -

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli giusta

Agenzia ANSA

Una vittoria che "vogliamo dedicare naturalmente ai nostri tifosi - ha continuato- volevamo che fossero qui con noi a festeggiarla perché forse loro più di tutti ne hanno diritto". "Ora - ...... con Iannarilli fuori causa (10'); poi, Maniero non ha impattato con lacattiveria un cross ... All.:. Avellino (3 - 4 - 1 - 2): Forte; Ciancio, Miceli (10' st Dossena), Illanes; Rizzo (...di Mar. Ros.Sapore di serie B. L'undici di Lucarelli in poco più di 20 minuti dal fischio d'inizio insacca tre gol, per salire di categoria basta un punto; nella ripresa, insaziabile la Ternana cala i ...In vista del match del Liberati, al posto di Lucarelli ha parlato il direttore sportivo rossoverde ... anche non prendendo nemmeno un cartellino rosso” “C’è la giusta tensione per affrontare una ...