Lockdown di Pasqua, Italia in zona Rossa: i negozi e i supermercati aperti il 3, il 4 e il 5 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Quali sono i negozi aperti il 3, il 4 e il 5 aprile e quali sono i supermercati aperti a Pasqua e a Pasquetta. Il punto della situazione in Italia. Con il Lockdown di Pasqua, tutta Italia è in zona Rossa dal 3 al 5 aprile. Una decisione assunta dal governo per limitare gli spostamenti nei giorni di Pasqua e per evitare gli assembramenti in ville, giardini e prati. Per quanto riguarda i negozi aperti, vigono le regole della zona Rossa e le indicazioni delle singole catene che ovviamente possono decidere di lasciare aperti oppure no i propri punti vendita a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) Quali sono iil 3, il 4 e il 5e quali sono ie a Pasquetta. Il punto della situazione in. Con ildi, tuttaè indal 3 al 5. Una decisione assunta dal governo per limitare gli spostamenti nei giorni die per evitare gli assembramenti in ville, giardini e prati. Per quanto riguarda i, vigono le regole dellae le indicazioni delle singole catene che ovviamente possono decidere di lasciareoppure no i propri punti vendita a ...

