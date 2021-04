LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: scattano le qualifiche, chi centrerà la pole a Losail? (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MOTOGP 17.23 I piloti che prenderanno parte alla Q1: 15 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 2’00.582 14 1.241 0.005 1’59.782 16 2’01.349 13 16 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’01.453 3 1.244 0.003 1’59.785 5 2’02.652 12 17 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2’00.766 11 1.251 0.007 1’59.792 4 2’02.577 6 18 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2’01.101 13 1.320 0.069 1’59.861 5 2’01.439 13 19 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’01.159 13 1.355 0.035 1’59.896 3 2’02.363 12 20 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’00.897 4 1.366 0.011 1’59.907 13 2’02.195 1321 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 2’01.123 5 1.374 0.008 1’59.915 12 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDI MOTOGP 17.23 I piloti che prenderanno parte alla Q1: 15 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 2’00.582 14 1.241 0.005 1’59.782 16 2’01.349 13 16 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’01.453 3 1.244 0.003 1’59.785 5 2’02.652 12 17 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 2’00.766 11 1.251 0.007 1’59.792 4 2’02.577 6 18 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2’01.101 13 1.320 0.069 1’59.861 5 2’01.439 13 19 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’01.159 13 1.355 0.035 1’59.896 3 2’02.363 12 20 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2’00.897 4 1.366 0.011 1’59.907 13 2’02.195 1321 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 2’01.123 5 1.374 0.008 1’59.915 12 ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Moto2, #DohaGP 2021 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche, si inizia con 5 italiani nella Q1 #Lowes… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar 2 FP3: vento e sabbia protagonisti, Lowes il più veloce - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Qatar 2 FP3: vento e sabbia protagonisti, Lowes il più veloce - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Doha 2021 in DIRETTA: Lowes al comando nella FP3 davanti a Bezzecchi. Alle 17.25 alla Q1 - #Moto2… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: Di Giannantonio guida la FP1 davanti a Bezzecchi -