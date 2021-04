Laforgia Leu dopo i fatti di Brescia | ' Salvini la smetta con lo sciacallaggio'

Advertising

MEcosocialista : RT @globalistIT: - globalistIT : - GiornaleLORA : Covid, Inchiesta Sicilia: Laforgia (LeU): Dimissioni o si commissari immediatamente -

Ultime Notizie dalla rete : Laforgia Leu

Globalist.it

Il lancio di bottiglie incendiarie sulla struttura per i vaccini a Brescia ha già provocato le prime reazioni, tra cui quella del Senatore diFrancesco, che se la prende con i divulgatori d'odio. "C`è un clima di tensione che monta attorno a noi. All`alba di oggi è stata lanciata una bottiglia incendiaria contro il centro ...): non aggravare clima di tensione 'C'e' un clima di tensione che monta attorno a noi. All'alba di oggi e' stata lanciata una bottiglia incendiaria contro il centro vaccinale di Via ...La notizia dell'attacco al centro vaccinale di via Morelli a Brescia vede il panorama politico lombardo condannare unanimemente il vile gesto ...Solo una delle bottiglie ha fortunatamente colpito una struttura del centro vaccinale: sul posto Carabinieri e Scientifica ...