La Stampa: quando Boniperti escluse Helmut Haller dal derby, la Juve perse 2-1 (Di sabato 3 aprile 2021) Ha fatto rumore la decisione della Juventus di punire McKennie-Arthur e Dybala per la festa di mercoledì scorso nella villa del centrocampista statunitense con l’esclusione dal derby di oggi contro il Torino. Lo stesso tecnico bianconero, Andrea Pirlo ieri in conferenza ha spiegato che “non saranno convocati e torneranno a lavorare col tempo, vedremo quando” La Stampa oggi ricorda però uno sgradito precedente di provvedimenti disciplinari della Juve alla vigilia di un derby. Il 22 marzo 1972, a Wolverhampton, il presidente Giampiero Boniperti comunicò l’esclusione dall’imminente stracittadina a Helmut Haller, colpevole di essersi allontanato senza permesso dall’hotel e aver trascorso la serata in un night dopo una partita di Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Ha fatto rumore la decisione dellantus di punire McKennie-Arthur e Dybala per la festa di mercoledì scorso nella villa del centrocampista statunitense con l’esclusione daldi oggi contro il Torino. Lo stesso tecnico bianconero, Andrea Pirlo ieri in conferenza ha spiegato che “non saranno convocati e torneranno a lavorare col tempo, vedremo” Laoggi ricorda però uno sgradito precedente di provvedimenti disciplinari dellaalla vigilia di un. Il 22 marzo 1972, a Wolverhampton, il presidente Giampierocomunicò l’esclusione dall’imminente stracittadina a, colpevole di essersi allontanato senza permesso dall’hotel e aver trascorso la serata in un night dopo una partita di Coppa ...

Advertising

caritas_milano : Fondo San Giuseppe: in un anno 5 milioni a chi ha perso lavoro Non sappiamo quello che potrà accadere in futuro qu… - napolista : La stampa: quando #Boniperti escluse Helmut Haller dal derby, la #Juve perse 2-1 Il ricordo de La Stampa che arriv… - nineninemin : @isthisbicuIture e soprattutto che vergogna le poc sotto che dicono white people want to be so oppressed so bad e q… - PianetaMilan : Rebic torna titolare ?? Quando gioca insieme a Zlatan è una certezza ??? - ale5_maggio : @m_crosetti Ricordo ancora L'EPICA FIGURA DI MERDA che facesti alla conferenza di addio di Max #Allegri, davanti al… -