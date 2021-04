Isola 2021, Vera Gemma scopre che Awed ha chiesto scusa a tutti: la sua reazione (Di sabato 3 aprile 2021) Come ha reagito Vera Gemma appena ha scoperto che Awed ha chiesto scusa al resto dei naufraghi dopo la sua presunta eliminazione dall’Isola dei Famosi? L’attrice non ha accettato di buon grado il cambio di idea del suo amico. Isola dei Famosi 2021, Awed chiede scusa: la reazione di Vera Gemma Miryea ha raccontato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 aprile 2021) Come ha reagitoappena ha scoperto chehaal resto dei naufraghi dopo la sua presunta eliminazione dall’dei Famosi? L’attrice non ha accettato di buon grado il cambio di idea del suo amico.dei Famosichiede: ladiMiryea ha raccontato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Radio3tweet : Probabilmente, anche su un'isola deserta, Edith Bruck condividerebbe il pane con il nemico. Sicuramente porterebbe… - matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - SkyTG24 : Eolie, delfini avvistati al largo dell'isola di Filicudi - abasladroite : RT @ytali_: L’#Halloum – in greco, Hellim un turco – è un formaggio di #Cipro, prodotto nelle due parti dell'isola in conflitto tra loro: e… - DDeliolanes : RT @ytali_: L’#Halloum – in greco, Hellim un turco – è un formaggio di #Cipro, prodotto nelle due parti dell'isola in conflitto tra loro: e… -