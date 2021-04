Irrati: “VAR? Abbiamo avuto problemi due anni fa con il cambio di regolamento” (Di domenica 4 aprile 2021) Il direttore di gara Massimiliano Irrati ha parlato così oggi ai microfoni della ‘Domenica Sportiva su Rai Due: È possibile vedere il VAR a chiamata anche in Serie A?“Sì, perché no. Sicuramente è qualcosa che è già stato preso in considerazione da tempo. Ci possono essere delle criticità rispetto ad altri sport, nel calcio spesso le decisioni sono discrezionali, quindi potrebbero crearsi degli attriti. Ma è un qualcosa che si sta prendendo in considerazione. Sembra che il VAR ci sia da sempre ma in realtà è stato inserito da poco. Può essere sviluppato e ogni idea è bene accetta se serve a migliorare. Potrebbe essere chiamato dall’allenatore con l’ausilio di un tecnico, anche perché è difficile capire cosa è successo a 60-70 m dalla panchina”. Come cambia la preparazione tra l’andare in campo e al VAR?“Cambia ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Il direttore di gara Massimilianoha parlato così oggi ai microfoni della ‘Domenica Sportiva su Rai Due: È possibile vedere ila chiamata anche in Serie A?“Sì, perché no. Sicuramente è qualcosa che è già stato preso in considerazione da tempo. Ci possono essere delle criticità rispetto ad altri sport, nel calcio spesso le decisioni sono discrezionali, quindi potrebbero crearsi degli attriti. Ma è un qualcosa che si sta prendendo in considerazione. Sembra che ilci sia da sempre ma in realtà è stato inserito da poco. Può essere sviluppato e ogni idea è bene accetta se serve a migliorare. Potrebbe essere chiamato dall’allenatore con l’ausilio di un tecnico, anche perché è difficile capire cosa è successo a 60-70 m dalla panchina”. Come cambia la preparazione tra l’andare in campo e al?“Cambia ...

