Fmi: "Alzare le tasse ai ricchi e ridurle ai poveri per fronteggiare la pandemia. Il Covid ha esacerbato le preesistenti diseguaglianze" (Di sabato 3 aprile 2021) Alzare le tasse ai ricchi che negli ultimi decenni hanno beneficiato di una continua riduzione delle aliquote. (Anche) il Fondo monetario internazionale torna a battere su un tasto su cui pigia ormai da un po' di tempo. La pandemia ha esasperato dinamiche in atto da tempo come la divaricazione di redditi e ricchezze, e mette una fortissima pressione sulle finanze pubbliche. Va bene il debito ma i soldi bisogna trovarli anche da qualche altra parte. E se tra gli obiettivi c'è anche quello di ridurre le diseguaglianze, il cui eccesso è veleno per la crescita economica, la soluzione è abbastanza ovvia. Chi ha di più deve contribuire di più. Nel nuovo fiscal monitor pubblicato on line due giorni fa il Fondo ricorda che il Covid ha "esacerbato le ...

