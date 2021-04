Elezioni Roma 2021: Roberta Lombardi si schiera contro Virginia Raggi (Di sabato 3 aprile 2021) Roberta Lombardi è il nuovo assessore alla Transizione Ecologica della Regione Lazio. La donna è un esponente del Movimento 5 Stelle e non ha mai nascosto il suo pensiero sull’attuale sindaca di Roma Virginia Raggi. La Lombardi ha spiegato durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Nsl Radio che a parere suo sarebbe importante scegliere un candidato diverso dalla Raggi per le prossime Elezioni comunali di Roma 2021. Il 10 e l’11 ottobre 2021 i Romani saranno infatti chiamati alle urne per decidere il nuovo sindaco della Capitale. Secondo la Lombardi il M5S non dovrebbe portare la Raggi come candidata. Roberta ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021)è il nuovo assessore alla Transizione Ecologica della Regione Lazio. La donna è un esponente del Movimento 5 Stelle e non ha mai nascosto il suo pensiero sull’attuale sindaca di. Laha spiegato durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Nsl Radio che a parere suo sarebbe importante scegliere un candidato diverso dallaper le prossimecomunali di. Il 10 e l’11 ottobreni saranno infatti chiamati alle urne per decidere il nuovo sindaco della Capitale. Secondo lail M5S non dovrebbe portare lacome candidata....

lucianonobili : «Il voto romano è il più importante delle prossime elezioni. Mi auguro che il Pd non si farà risucchiare da un acco… - MuredduGiovanni : RT @andreasso1951: Sondaggi elezioni Roma, PD avanti: scontro Gualtieri-Calenda nelle primarie?- Il M5S cala i pantaloni e sacrifica la Rag… - giandac73 : @EPaglierini @CarrettaNiccolo @MonicaCirinna @CarloCalenda “Qui nel Lazio ci sono amministratori 10 volte più compe… - Niko88_Real : @AngelamDerosa @lapinella A Roma per fortuna procede bene, stanno vaccinando già i 60enni! Però io me la prendo con… - doloresebasta : RT @BlackOutTotale: Avete sentito l'intervista di #Letta a #PortaAPorta? Sulla #RaggiSindaca2021 ha farfugliato qualcosa di incomprensibile… -