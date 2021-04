Droga | Gasparri | ' pronti a combattere ogni cedimento governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Non avrei voluto alimentare polemiche sulla questione droghe ma sono costretto a parlare chiaro. È ovvio che nessuna delega può essere interpretata come apertura a legalizzazioni di alcun tipo. Sono pronto a qualsiasi iniziativa contro il, se ci fossero cedimenti su questo versante. Draghi se lo metta bene in testa. Forza Italia non può condividere nessuna scelta azzardata". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. "Sulle droghe -aggiunge- servono politiche di contrasto, di prevenzione e di recupero, non certo politiche di apertura o di resa. Unche andasse avanti in questa direzione sarebbe unmorto. Lo voglio chiarire perché si passerebbe non all'uscita dalma all'ostruzionismo totale su qualsiasi materia a un ...