Dosi in Parrocchia, 80 persone vaccinate a Piano Maglio (Di sabato 3 aprile 2021) Sono stati vaccinati piu di 80 cittadini over 69-79 stamane nel corso della campagna di vaccinazione realizzata nella Chiesa di Piano Maglio, per coloro che erano stati inseriti nell'elenco delle tre chiese di San Gaetano, Piano Maglio e Santa Maria La Reale. Soddisfazione è stata espressa dal direttore della Caritas Diocesana Don Ferdinando Toia e Don Gaetano Gullotta che hanno ringraziato la manager dell'ASP Daniela Faraoni. L'iniziativa è stata prevista dal protocollo d'intesa siglato tra il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e la Conferenza episcopale siciliana e che prevedeva l'utilizzo dei locali delle parrocchie siciliane come "punto vaccinale di popolazione". Lo scopo dell'intesa è stato quello di accelerare la campagna di immunizzazione coinvolgendo anche strutture non convenzionali per ...

