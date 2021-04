De Zerbi e Fonseca post Sassuolo-Roma (Di sabato 3 aprile 2021) Al Mapei Stadium Sassuolo e Roma pareggiano 2 a 2, con i giallorossi che per due volte si fanno recuperare dagli avversari. post Sassuolo-Roma Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca hanno commentato il match. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha detto De Zerbi? De Zerbi ha commentato così la propria esultanza sul secondo gol: “Ci mancherebbe che non avessimo stimoli. La partita è stata giocata benissimo. Dava fastidio per le scelte che abbiamo preso ma credo che ci siamo comportati bene. Solo nel calcio queste polemiche.” La fascia a Raspadori “Io avevo già in testa di dargliela. Ho una foto di lui capitano negli esordienti. I sogni si possono anche realizzare e lui ne è un esempio. Ho chiesto a Consigli e Magnanelli che erano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Al Mapei Stadiumpareggiano 2 a 2, con i giallorossi che per due volte si fanno recuperare dagli avversari.Roberto Dee Paulohanno commentato il match. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha detto De? Deha commentato così la propria esultanza sul secondo gol: “Ci mancherebbe che non avessimo stimoli. La partita è stata giocata benissimo. Dava fastidio per le scelte che abbiamo preso ma credo che ci siamo comportati bene. Solo nel calcio queste polemiche.” La fascia a Raspadori “Io avevo già in testa di dargliela. Ho una foto di lui capitano negli esordienti. I sogni si possono anche realizzare e lui ne è un esempio. Ho chiesto a Consigli e Magnanelli che erano ...

