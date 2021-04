Con i richiami si conclude la vaccinazione per gli over 80 a Tempio (Di sabato 3 aprile 2021) (Visited 80 times, 80 visits today) Notizie Simili: Alta adesione degli anziani nei primi 2 giorni di… Apre il nuovo centro vaccinale di Olbia, potrà… Giornata di vaccinazioni a Tempio ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 3 aprile 2021) (Visited 80 times, 80 visits today) Notizie Simili: Alta adesione degli anziani nei primi 2 giorni di… Apre il nuovo centro vaccinale di Olbia, potrà… Giornata di vaccinazioni a...

Advertising

Colombo9luglio : il virologo (boh) #Crisanti #dice che con il #vaccino gli anticorpi resistono 9-10 mesi, aprendo la strada ai richi… - GiacomoRisitano : Chi ride sui morti i cui corpi sono ancora caldi è, inderogabilmente, una merda e non avrà mai la mia protezione co… - GiacomoRisitano : @laikatornaacasa Voglio, però, aggiungere una cosa: chi ride sui morti è, inderogabilmente, una merda e non avrà ma… - emmevilla : @ClaudioCattivo @MicK_ele @eddiegraces Certo che abbiamo finito: tutto a gennaio (solo con Pfizer, cosa *incredibil… - AlePegone : @Maraskino11 @LegaSalvini Hai ragione. Ma non è un caso che richiami la fattispecie di reato in coincidenza con il suo processo. -