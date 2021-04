Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi di Amici 20? Età e Instagram (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Tancredi Cantù Rajnoldi, cantante di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram. Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi Nome e Cognome: Tancredi Cantù RajnoldiData di nascita: 2001Luogo di Nascita: MilanoEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: cantanteFidanzato: Tancredi è singleFigli: Tancredi non ha figliTatuaggi: non ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, cantante di20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 2001Luogo di Nascita: MilanoEtà: 19 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: cantanteFidanzato:è singleFigli:non ha figliTatuaggi: non ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

louviiaa : che poi mannaggia a tancredi e tommaso perchè io non mi affezionavo così tanto ad un concorrente di amici da anni m… - _AccioIdols : RT @Simone46646209: Tancredi ultimo tra i cantanti e terzultimo nella generale è ILLEGALE! ??????? Chi vota dovrebbe avere un minimo di buon… - Gio_Ferrante3 : RT @fvnzioniamo: aka7 ci ha regalato anche i dieci secondi di screentime di tancredi chi come lui - cosaishere : voi che discutete di chi difende tancredi e poi ci sono io che coma al solito non capisco ??????? - chiars68804162 : Raga se qualcuno sa chi aveva messo in giro le foto della presunta ragazza di Tancredi potrebbe dirmelo? #Amici20 -