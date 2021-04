Bologna | Mihajlovic | “Noi spreconi | l’Inter invece ha sfruttato una mezza palla”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico delSinisaha commentato così la gara persa in casa contro l'Inter per 1-0: “Abbiamo avuto occasioni limpide con Soriano, Orsolini, Sansone e Svanberg senza riuscire a segnare, ehauna. Fino all’ultimo siamo riusciti a metterli in difficoltà con pressing e applicazione, rubando tanti palloni nella loro metà campo: ai miei ragazzi non posso dire nulla e ci è mancato solo il gol. Non abbiamo il finalizzatore? Da due anni, ma siamo comunque andati in gol con 16 giocatori diversi. Aggiungendo una prima punta da 15 gol magari saremmo andati meglio o forse peggio, non c’è la prova contraria. Sono arrabbiato con le Nazionali, ci vuole rispetto: oggi ad esempio ho perso anche Tomiyasu, che bisogno c’era di ...