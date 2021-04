Bologna Inter, Cruz: «Conte e Mihajlovic due leoni» (Di sabato 3 aprile 2021) Il doppio ex Julio Cruz ha parlato del match di questa sera tra Bologna e Inter Julio Cruz, ex attaccante di Bologna e Inter, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera tra rossoblù e nerazzurri. Conte E Mihajlovic – «Sono due allenatori che basta guardarli in panchina e capisci quanto ci tengano. Antonio e Sinisa sono due leoni: si vede che vorrebbero entrare in campo e giocare». ARMI DECISIVE – «Dico Lukaku e la squadra-Bologna. Potrei scegliere Barrow anche se là davanti il Bologna è potente, ma dico la squadra perché contro l’Inter devi essere un congegno feroce e compatto. Come finirà? Niente pronostici, niente ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Il doppio ex Julioha parlato del match di questa sera traJulio, ex attaccante di, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera tra rossoblù e nerazzurri.– «Sono due allenatori che basta guardarli in panchina e capisci quanto ci tengano. Antonio e Sinisa sono due: si vede che vorrebbero entrare in campo e giocare». ARMI DECISIVE – «Dico Lukaku e la squadra-. Potrei scegliere Barrow anche se là davanti ilè potente, ma dico la squadra perché contro l’devi essere un congegno feroce e compatto. Come finirà? Niente pronostici, niente ...

