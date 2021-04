(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilfallisce il colpo del ko che avrebbe indirizzato in maniera probabilmente decisiva la corsa, ma alla fine riesce nel suo intento: allungare sulla zona. I giallorossi pareggiano in casa contro ilfacendosi raggiungere due volte dai ducali. Complice la sconfitta interna del Cagliari, però, adesso sono otto i punti di vantaggio sul terzultimo posto a nove giornate dalla fine del campionato. Un risultato che lascia comunque un pizzico di amarezza perché con un po’ di lucidità in più si sarebbe potuta portare in porto la vittoria. Adesso il calendario offre un’altra gar casalinga contro il Sassuolo, prima di due trasferte consecutive. La partita – Dopo l’impresa di Torino, Inzaghi conferma il 3-5-2. Tornano dal primo minuto Glik, ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, il pari col #Parma è un altro piccolo passo verso la salvezza ** - calcioparlando : Qui Lega Serie A: nelle sette gare pomeridiane (29.esima giornata) successi di Atalanta (3-2 all’Udinese), Napoli (… - 100x100Napoli : Serie A: il Napoli regala tre gol al Crotone ma vince, per il Benevento un pari utilissimo - Gazzetta_it : Il Parma riacciuffa due volte il Benevento e strappa il pari: 2-2 al Vigorito. #BeneventoParma - lilitwelve : @andfavara Diciamo quasi al pari di un Benevento qualsiasi -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento pari

All'andata finì con una reti bianche. Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Vigorito' in tempo reale. LE FORMAZIONI UFFICIALI DI- PARMA:(3 - 5 - 2): Montipò; Tuia, Glik, ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/ Genoa Fiorentina (risultato 1 - 1) streaming video tv:di Vlahovic! DIRETTAPARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv ...La sconfitta, invece, è stata subita contro il Benevento. I bianconeri, al momento, hanno 55 punti in classifica, in pari con l’Atalanta sopra per differenza reti. A +4 c’è il Milan e a -2, invece, ...Per loro, i pareggi sono stati ottenuti con Parma e Benevento, mentre le sconfitte sono state subite contro Juventus ed Atalanta. La vittoria, invece, è stata conquistata sul Cagliari. Squadra con 29 ...