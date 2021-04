Armi nucleari e come controllarle. L’analisi di Urso (Di sabato 3 aprile 2021) Vi è la necessità di un ripensamento complessivo del regime di arms control. Lo si dovrà elaborare partendo dalL’analisi seria di tre punti-chiave: i mutamenti e le intersezioni in atto delle dottrine e degli equilibri geo-strategici; l’ammodernamento e l’innovazione tecnologici; il rovescio delle dinamiche sistemico-decisionali. Senza integrare questi tre elementi in una matrice comune, ha poco senso pensare in modo strutturato a un nuovo sistema di controllo degli armamenti. Il rinnovo del trattato New start tra Stati Uniti e Russia è stato un sospiro di sollievo. Ma non elimina l’esigenza di un ripensamento del regime di arms control. Il rinnovo in questione appare rilevante per due motivi: primo, perché non annulla le verifiche reciproche tra i due Paesi; secondo, perché cinque anni potrebbero consentire di mettere le basi per un “New start allargato” ai nuclear ... Leggi su formiche (Di sabato 3 aprile 2021) Vi è la necessità di un ripensamento complessivo del regime di arms control. Lo si dovrà elaborare partendo dalseria di tre punti-chiave: i mutamenti e le intersezioni in atto delle dottrine e degli equilibri geo-strategici; l’ammodernamento e l’innovazione tecnologici; il rovescio delle dinamiche sistemico-decisionali. Senza integrare questi tre elementi in una matrice comune, ha poco senso pensare in modo strutturato a un nuovo sistema di controllo degli armamenti. Il rinnovo del trattato New start tra Stati Uniti e Russia è stato un sospiro di sollievo. Ma non elimina l’esigenza di un ripensamento del regime di arms control. Il rinnovo in questione appare rilevante per due motivi: primo, perché non annulla le verifiche reciproche tra i due Paesi; secondo, perché cinque anni potrebbero consentire di mettere le basi per un “New start allargato” ai nuclear ...

Advertising

formichenews : ?? Armi nucleari e come controllarle. L’analisi di Urso ?? L’articolo ???? - J_Colamedici : RT @CafeGeopolitico: Il 2021 si è aperto con l'entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e con il rinnovo del #N… - Piergiulio58 : RT @CafeGeopolitico: Il 2021 si è aperto con l'entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e con il rinnovo del #N… - tbianchi101 : Non basterà un trattato a bandire le armi nucleari, soprattutto se a questo non aderiranno coloro i quali le possie… - DigitalMatt3 : RT @mikelibramania: @Sara_fromArda @DigitalMatt3 In tempo di armi nucleari la cabala preferisce la guerra biologica. Perché rischiare di da… -