Anticorpi monoclonali | la prima infusione del farmaco al “Moscati” di Avellino

All'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino la prima somministrazione in Irpinia di Anticorpi monoclonali come terapia per la cura della malattia Covid-19. Grazie a una sinergia tra Medici di Medicina Generale, Asl Avellino e Azienda Ospedaliera, questa mattina una 46enne ha potuto beneficiare del prezioso farmaco. La donna, residente ad Avellino, è stata inserita sull'apposita piattaforma dal suo Medico di Medicina Generale. Individuata dall'Asl come soggetto in possesso dei requisiti necessari, è stata segnalata all'Azienda ospedaliera Moscati. E questa mattina è arrivata a bordo di un'ambulanza dell'Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) alla Città ospedaliera ed è stata ...

