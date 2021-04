Volley, Gara 3 Playoff 5° posto Superlega, il programma (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche nel weekend di Pasqua il Volley non conosce pause e torna in campo con Gara 3 Playoff 5° posto Superlega, round che sta regalando diversi risultati a sorpresa, per via anche del fatto che alcune squadre stanno dando spazio ai giocatori che nel corso della Regular Season ne hanno avuto meno. Ma vediamo insieme il programma del fine settimana. Due anticipi al sabato in questo turno di Gara 3 Playoff 5° posto Superlega, mentre le altre due gare si disputeranno il giorno dopo. In campo Modena e Padova, che occupano l’ultimo posto di questa classifica corta e che ospiteranno tra le loro mura amiche rispettivamente Milano e Vibo. Modena, come annunciato da Giani alla vigilia del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche nel weekend di Pasqua ilnon conosce pause e torna in campo con5°, round che sta regalando diversi risultati a sorpresa, per via anche del fatto che alcune squadre stanno dando spazio ai giocatori che nel corso della Regular Season ne hanno avuto meno. Ma vediamo insieme ildel fine settimana. Due anticipi al sabato in questo turno di5°, mentre le altre due gare si disputeranno il giorno dopo. In campo Modena e Padova, che occupano l’ultimodi questa classifica corta e che ospiteranno tra le loro mura amiche rispettivamente Milano e Vibo. Modena, come annunciato da Giani alla vigilia del ...

