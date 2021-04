VIDEO Moto3 | GP Doha | gli highlights delle prove libere

(Di venerdì 2 aprile 2021) Si chiudono in quel di Losail le due sessioni didel Gran Premio diper quanto riguarda i protagonisti della. Lo spettacolo non è mancato al termine di una giornata che quasi certamente ha determinato i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2qualifiche di domani pomeriggio. Il sudafricano Darryn Binder (Spinta) svetta in classifica con il tempo di 2.04.781. Secondo posto per lo spagnolo Sergio Garcia (Aspar) e l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini). Decimo posto per Romano Fenati (Max Racing), il migliore degli italiani nella classifica combinata alla vigilia della FP3. Anche Niccolò Antonelli (Esponsorama) è riuscito ad entrare nella Top14, mentre sono chiamati alla rimonta Riccardo Rossi (BOE), Andrea Migno (Snipers) e Dennis Foggia (Leopard). Questi tre ...

La classifica combinata dellaLa coppia che non ti aspetti prima conduce, poi lotta, alla fine sale sul podio. Stiamo ...Ingrande vittoria di Masia che si conferma ancora più forte dello scorso anno in sella alla ...Si chiudono in quel di Losail le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Doha per quanto riguarda i protagonisti della Moto3. Lo spettacolo non è mancato al termine di una giornata che quasi ...Perché la strategia, vizio antico della Moto3, vince sempre. A dieci minuti dalla fine sono infatti tutti al box, a marcarsi per il giro buono, quello che può decidere l’accesso alla qualifica ...