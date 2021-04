“Vaccinare gli operatori del turismo”. Richiesta supportata anche dalla Confcommercio e da Confesercenti (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono tredici i sindaci del Cilento, da Castellabate a Sapri, che, insieme ai presidenti di Confcommercio e Confesercenti Salerno, in una lettera indirizzata all’unità di Crisi della Regione e all’Asl Salerno propongono l’avvio di una campagna vaccinale per il personale del settore turistico alberghiero della costa. Gli operatori turistici e le amministrazioni comunali si impegnano a mettere a disposizione dell’azienda sanitaria e della Regione Campania i siti per l’attivazione di centri e il personale medico e infermieristico per la somministrazione dei vaccini. “Per noi potrebbe essere una grande opportunità per ripartire”, sottolinea all’AGI il primo cittadino di Pollica Acciaroli, Stefano Pisani, spiegando che è stato messo in campo “tutto quanto necessario affinché, non appena siano a disposizione i vaccini, possiamo inocularli ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono tredici i sindaci del Cilento, da Castellabate a Sapri, che, insieme ai presidenti diSalerno, in una lettera indirizzata all’unità di Crisi della Regione e all’Asl Salerno propongono l’avvio di una campagna vaccinale per il personale del settore turistico alberghiero della costa. Glituristici e le amministrazioni comunali si impegnano a mettere a disposizione dell’azienda sanitaria e della Regione Campania i siti per l’attivazione di centri e il personale medico e infermieristico per la somministrazione dei vaccini. “Per noi potrebbe essere una grande opportunità per ripartire”, sottolinea all’AGI il primo cittadino di Pollica Acciaroli, Stefano Pisani, spiegando che è stato messo in campo “tutto quanto necessario affinché, non appena siano a disposizione i vaccini, possiamo inocularli ...

Advertising

mattino5 : 'Non mi fai vaccinare, non mi fai acquistare il vaccino come privato, non mi fai andare nella seconda casa pero mi… - matteosalvinimi : Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi… - redazioneiene : Matteo, infermiere e volontario, è arrivato da Torino a Palermo per vaccinare gli anziani nelle rsa. @vardera_la c… - stormi1904 : RT @ardigiorgio: Rezza risponde alla richiesta di fratelli d’Italia di vaccinare come categoria prioritaria gli addetti ai supermercati (… - Valenti97642851 : Cioè questi angeli è un anno che aiutano le persone malate di covid ora vanno in giro a vaccinare e non gli hanno a… -