Uomini e Donne: nuovo amore per Sophie Codegoni? Lei svela la verità (Di venerdì 2 aprile 2021) Sophie Codegoni dopo Uomini e Donne, e la storia con Matteo Ranieri, ha trovato di nuovo l’amore? Lei vuota il sacco e svela tutto. Uomini e Donne aveva dato la possibilità a Sophie Codegoni di poter trovare l’amore. E lei sembrava anche averlo trovato al fianco di Matteo Ranieri, ma purtroppo la loro relazione non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 aprile 2021)dopo, e la storia con Matteo Ranieri, ha trovato dil’? Lei vuota il sacco etutto.aveva dato la possibilità adi poter trovare l’. E lei sembrava anche averlo trovato al fianco di Matteo Ranieri, ma purtroppo la loro relazione non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - elenabonetti : Oggi la @poliziadistato celebra i 40 anni della legge di riforma. La legge 121 del 1981 segna anche il momento in c… - SusannaCeccardi : Quando sotto la divisa si nasconde un grande cuore. Complimenti agli uomini e alle donne dell'Arma dei Carabinieri… - sofia85393324 : ma non centra nulla cos'ha detto quest'uomo. io da donna, vado in giro a urlare ai tipo 'wee bel figone, chi sa cos… - rammsya : @_happylou_ @unstveady non è colpa delle donne che appoggiano ancora posizioni patriarcali e hanno idee misogine è colpa degli uomini punto -