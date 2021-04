Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e realistico che è stato in italiano che lo chieda sia stato vaccinato così il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista al Corriere della Sera abbiamo firmato intese con medici di medicina generale specializzandi specialisti ambulatoriali e gli altri e pediatri di libera scelta 160.000 medici 270.000 infermieri del Servizio Sanitario Nazionale cura possono vaccinari fuori dall’orario di lavoro e stiamo fermando 19.000 farmacisti queste forze Spero di raggiungere al più presto il traguardo delle 500.000 somministrazioni al giorno che tra oggi e domani arrivano oltre un milione e 300 mila dosi di attrazione che lo ha detto il commissario per l’agenda Francesco Paolo figliolo a Cagliari ieri per un sopralluogo di due abiti vaccinazione insieme al capo di Dipartimento ...