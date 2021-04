Travaglio, altro fango quotidiano: la vignetta sul Fatto insulta Figliuolo ritratto come un ubriacone (Di venerdì 2 aprile 2021) altro fango da Travaglio: vergognosa vignetta sul Fatto contro Figliuolo ritratto come un ubriacone scimmiottato rievocando una scena di Blade Runner. Non c’è proprio niente da fare: Marco Travaglio non si rassegna all’addio di Conte. E pur di rinverdire gli antichi (ne)fasti dei governi dell’ex premier spara bordate di fango contro chiunque sia andato a sostituire lui o i suoi uomini al comando. E così, un giorno spara a zero su Renzi, promotore numero uno della defenestrazione dell’avvocato del popolo. Un altro se la prende con Draghi, a cui Conte è stato costretto a cedere la campanella e la poltrona. Senza per questo trascurare i nemici di sempre: Matteo Salvini e Silvio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021)da: vergognosasulcontrounscimmiottato rievocando una scena di Blade Runner. Non c’è proprio niente da fare: Marconon si rassegna all’addio di Conte. E pur di rinverdire gli antichi (ne)fasti dei governi dell’ex premier spara bordate dicontro chiunque sia andato a sostituire lui o i suoi uomini al comando. E così, un giorno spara a zero su Renzi, promotore numero uno della defenestrazione dell’avvocato del popolo. Unse la prende con Draghi, a cui Conte è stato costretto a cedere la campanella e la poltrona. Senza per questo trascurare i nemici di sempre: Matteo Salvini e Silvio ...

