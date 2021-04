“The Rising”: in fase di scrittura una serie dedicata a Gesù (Di venerdì 2 aprile 2021) Luca Bernabei, per LuxVide, produce una serie dedicata alla figura “umana e secolare” di Gesù. The Rising avrà in cabina di regia Jan Michelini Alla LuxVide è un periodo prolifico di progetti: già annunciata la seconda stagione di Leonardo e attenzionato un altro personaggio fondamentale del Rinascimento come Michelangelo (qui tutte le notizie in merito), la casa di produzione guidata da Luca Bernabei ha messo in cantiere “The Rising” (La Resurrezione) nuova serie dal respiro internazionale dedicata alla figura “umana e secolare” di Gesù. Il progetto, alla regia c’è Jan Michelini, si snoderebbe entro tre stagioni: la prima dedicata alla predicazione di Gesù e alla scelta dei 12 Apostoli (di cui saranno messe in ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021) Luca Bernabei, per LuxVide, produce unaalla figura “umana e secolare” di. Theavrà in cabina di regia Jan Michelini Alla LuxVide è un periodo prolifico di progetti: già annunciata la seconda stagione di Leonardo e attenzionato un altro personaggio fondamentale del Rinascimento come Michelangelo (qui tutte le notizie in merito), la casa di produzione guidata da Luca Bernabei ha messo in cantiere “The” (La Resurrezione) nuovadal respiro internazionalealla figura “umana e secolare” di. Il progetto, alla regia c’è Jan Michelini, si snoderebbe entro tre stagioni: la primaalla predicazione die alla scelta dei 12 Apostoli (di cui saranno messe in ...

